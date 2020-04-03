Advertisements

ترامب: أوصيكم بارتداء الكمامة فنحن في حرب مع عدو غير مرئي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:41 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
أوصى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمريكيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا: "نحن في حرب مع عدو غير مرئي".

ورجخت إدارة ترامب، مؤخرا، أن يؤدي وباء كورونا إلى وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة، لكن عددا من الباحثين والأكاديميين شككُوا في دقة هذه التقديرات، قائلين إنها لا تستند إلى بيانات واضحة ولا إلى منهج علمي دقيق.


وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددا من العلماء ينتابهم الفضول حتى يعرفوا كيف وصلت إدارة ترامب إلى هذا العدد المحتمل من الوفيات بسبب فيروس "كوفيد 19".

ورفض البيت الأبيض أن يفصح عن الطريقة التي استخدمها في وضع هذه التوقعات، أي وفاة عدد ضخم يصل إلى 240 ألفا، وهو رقم يتجاوز ضحايا الولايات المتحدة في حرب فيتنام وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وبحسب الصحيفة، فإن عدم الكشف عن طريقة وضع هذه الأرقام، لا يتيحُ للباحثين أن يتأكدوا من مدى صحتها ودقتها، أو حتى البحث عن سبل ممكنة لتخفيف حصيلة الضحايا قدر الإمكان.

ونقلت "واشنطن بوست" عن ثلاثة مصادر في البيت الأبيض، لم يجر ذكر أسمائهم، فإن مستشارين كبار لترامب أبدوا شكوكهم حيال توقعات الوفيات، بل إنهم دخلوا في نقاش حاد بشأنها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لوقاية من فيروس كورونا كوفيد غير مرئي عدو حرب ترامب إدارة ترامب

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعة و 10 دقيقة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 15 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة: رئيس دولة أوروبية قد يتوسط بين الولايات المتحدة وإيران

ترامب: أتخذ القرارات بنفسي

كواليس تراجع ترامب عن ضرب إيران

لماذا ألغى "ترامب" الهجوم على إيران؟

أحمد موسى: المنتقدين لـ"كمامة" وزيرة الصحة "ناس تافهة" (فيديو)

تسجيل أول وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم