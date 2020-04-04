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عمرو يوسف: أمنيتي وأنا صغير أطلع طيار.. وأنا من مواليد هذا البرج

السبت 04/أبريل/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الفنان عمرو يوسف، عن برجه والعامل المشترك بينه وبين أخواته، قائلًا: "خفة الدم هي العامل المشترك بيني وبين أخواتي، وأنا برج الجدي".

وقال خلال لقائه في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه "أبله فاهيتا" و "كارو": كنت أتمنى وأنا صغير، أن أكون طيار وبحب المهنة لأني بحب السفر، وكان نفسي ألف العالم، فقولت أن هذه الطريقة ليست مكلفة".

تعتبر هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"،عبر قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء

كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يشار إلي أن أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج “لايف ‏من الدوبلكس”، الذي حقق ‏نجاحا كبيرًا.


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