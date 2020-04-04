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محافظ الإسكندرية عن التجمعات: "خايفين على المواطن أكتر من نفسه"

السبت 04/أبريل/2020 - 03:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
علق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تجمعات المواطنين على الكورنيش في المحافظة، قائلًا: " المواطنون غير ملتزمين بقرارات الحظر والتباعد الاجتماعي.. مش عارف أقول إيه"، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بالخطر وأن الدولة تعمل لمصلحته.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى الساعة الثانية وبعد ذلك زادت الأعداد بشكل كبير، متابعًا: "نزلنا واتكلمنا مع الناس وكانوا يستجيبوا ويمشوا.. بس ليه من الأول ينزلوا!!".

وتابع: "إحنا مش في ويك اند واليوم للقعاد في البيت، والدولة خايفة على المواطن أكتر من نفسه"، لافتًا إلى أنه قام بجولة في سوق الجمعة ولم يكن به أحد ولكن عقب الساعة 2 مساءً نزلت أعداد كثيرة.

وأشار إلى أن المواطنين غير ملتزمين بقرارات الحكومة، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية رقم 2 في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد القاهرة.

وحذر محافظ الإسكندرية، أنه في حال عدم الالتزام سينفذ قرارات النائب العام وتطبيق دفع الغرامة الفورية على المواطنين المتواجدين في الشارع المخالفين للقانون، مؤكدًا أن الدولة وجميع الأجهزة بها تعمل لصالح المواطن المصري.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

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