مدحت العدل: أحمد فتحي من حقه خوض تجربة جديدة.. وأنا متعصب لنادي الزمالك بشدة





أعرب السيناريست مدحت العدل، عن حبه الشديد لفريق نادي الزمالك قائلا: "الشئ الوحيد المتعصب تجاهه هو نادي الزمالك فقط، ولا أضايق فريق نادي الأهلي إطلاقا.. أنا أتحدث عن فريقي الزمالك".وتابع "العدل" حديثه خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" قائلا: "شيكابالا لاعب متفوق ويشعرك أنه من كوكب آخر، والأهلاوية دائمًا يدخلون معه في سجال".وأضاف "العدل" معبرًا عن حبه للاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، قائلًا: "أحمد فتحي لاعب عظيم ومحترف، ومن حقه خوض تجربة جديدة وسوف يحقق نجاحًا كبيرًا لأنه موهوب".