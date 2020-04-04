"اوعى تكتئب".. مدحت العدل يوجه رسالة للشعب المصري













ناشد الكاتب والسيناريست مدحت العدل جميع الشعوب للتفاؤل وعدم القلق والوثوق في أزمة وباء "كورونا" ستزول لأن الاطمئنان نصف الشفاء.ونصح خلال استضافته مع الاعلامي حمدي رزق، في حلقة خاصة من برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، الشعب المصري بأخد كافة الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا المستجد قائلا: "لازم نتخذ كافة الاحتياطات كأشخاص فاهمين وواعيين ومتحضرين.. اوعى تخش في حالة اكتئاب وخليك متفائل لأن التفاؤل نصف الشفاء في جميع الأمراض"وذكر أن رسالة الماجيستير التي قدمها كانت في المناعة المكتسبة وهي "الإيدز"،ويعلم جيدًا أن جزءًا كبيرًا من مناعة الشخص من التفاؤل والاستبشار والاطمئنان وأن الشخص عندما يبدأ الخوق يسيطر عليه يجعل مناعته ضعيفة مما يؤدي إلى اصابته بالأمراض.وقال بعض الكلمات لطمأنة الناس أن هذه الأزمة ستزول مهما كانت ويجب علينا ألا نحزن وعبر عن ذلك قائلًا "حاسب من الأحزان وحاسب لها.. واوعى تستسلم للحزن".