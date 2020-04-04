تعرف على تشكيل بيراميدز بوجود أحمد فتحي

حسم نادي بيراميدز صفقة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القجن بالنادي الأهلي، بعد أعلن الأخير عدم تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر ورحيل بنهاية الموسم الجاري.





وكان أحمد فتحي نجم الأهلي قد أبلغ إدارة الأحمر برحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد رفضه العرض المقدم له لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.





تشكيل بيراميدز في وجود فتحي

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بعد ضم أحمد الاعب قائد الأهلي السابق ونجم منتخب مصر وإليكم التشكيل الناري مدعما بخبرة الظهير الأيمن:-





حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور (بكار) - أحمد فتحي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي.



