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أول لقطات للمصريين العائدين من واشنطن بداخل فندق الحجر الصحي

السبت 04/أبريل/2020 - 04:19 ص
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات للمصريين العائدين من واشنطن بداخل فندق الحجر الصحي بمرسى علم، مشيرا إلى أن المصريين العائدين من واشنطن يطبق عليهم الحجر الصحي في مرسى علم لمدة 14 يوما.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الدولة تستقبل أبنائها بحفاوة في مكان 5 نجوم"، متابعا: مافيش طيران تاني رايح يجيب حد وخلاص الرحلات كلها توقفت".

وأشار إلى أن المصريين العائدين من الخارج لم يلتزموا بالإجراءات المطلوبة ولذلك الأعداد تتزايد، معقبا: "مصر لم تتأخر وعملت اللي محدش عمله وفيه دول كبيرة في العالم ومعاها اقتصاد قوي ولم تفعل مثل مصر".
وطالب الإعلامي، بزيادة عدد ساعات الحظر لحل المشكلة الكبيرة التي تواجه مصر في فيروس كورونا، متابعا:"نقفل على نفسنا شوية والناس تقعد في البيت والأعداد بالوضع ده هتعدي كتير".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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