عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات للمصريين العائدين من واشنطن بداخل فندق الحجر الصحي بمرسى علم، مشيرا إلى أن المصريين العائدين من واشنطن يطبق عليهم الحجر الصحي في مرسى علم لمدة 14 يوما.





وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الدولة تستقبل أبنائها بحفاوة في مكان 5 نجوم"، متابعا: مافيش طيران تاني رايح يجيب حد وخلاص الرحلات كلها توقفت".





وأشار إلى أن المصريين العائدين من الخارج لم يلتزموا بالإجراءات المطلوبة ولذلك الأعداد تتزايد، معقبا: "مصر لم تتأخر وعملت اللي محدش عمله وفيه دول كبيرة في العالم ومعاها اقتصاد قوي ولم تفعل مثل مصر".