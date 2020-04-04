سمير عثمان زملكاوي أم أهلاوي.. الحكم السابق يجيب

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق انتماءه الشخصي لأحد قطبي الكرة المصرية الزمالك او الأهلي وذلك بعد اعتزاله التحكيم وانتهاء مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر.



وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك ببرنامج أخبارنا مع الإعلامي أحمد جمال بأنه لا يشجع الزمالك او الأهلي، وانه يشجع محمد صلاح فقط.



وأضاف : من الوارد ان يخطأ أي حكم خلال اي مواجهة ولكن لا يوجد تعمد من أي حكم بالخطأ، وتقنية الفيديو سوف تساعد بشكل كبير في تقليل عدد الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.



وتابع : قمت بعمل خطة واضحة بكل التفاصيل الخاصة بالحكام عندما كنت اتواجد على رأس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن عمرو الجنايني قام برفض الخطة واعتذرت عن استكمال المشوار لنائب الرئيس بعدنا كنت رقم ١ في اللجنة.

