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سمير عثمان زملكاوي أم أهلاوي.. الحكم السابق يجيب

السبت 04/أبريل/2020 - 12:03 ص
سمير عثمان
سمير عثمان
رامي بشاي
كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق انتماءه الشخصي لأحد قطبي الكرة المصرية الزمالك او الأهلي وذلك بعد اعتزاله التحكيم وانتهاء مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك ببرنامج أخبارنا مع الإعلامي أحمد جمال بأنه لا يشجع الزمالك او الأهلي، وانه يشجع محمد صلاح فقط.

وأضاف : من الوارد ان يخطأ أي حكم خلال اي مواجهة ولكن لا يوجد تعمد من أي حكم بالخطأ، وتقنية الفيديو سوف تساعد بشكل كبير في تقليل عدد الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وتابع : قمت بعمل خطة واضحة بكل التفاصيل الخاصة بالحكام عندما كنت اتواجد على رأس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن عمرو الجنايني قام برفض الخطة واعتذرت عن استكمال المشوار لنائب الرئيس بعدنا كنت رقم ١ في اللجنة.

وبسؤاله عن رفض العمل كنائب لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام قال : من الصعب ان تمون ضابط برتبة لواء وفي لحظة واحد تتحول إلى عميد "رتبة أقل"، لن أقبل بالعمل مع أي رئيس لجنة حكام لأني ببساطة سأعمل كرئيس للجنة أو لن أعمل مطلقاً.

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لجنة الحكام سمير عثمان الزمالك الدوري المصري الاهلي

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