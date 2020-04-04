برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة تشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية استعادة نجمه السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة حاول جاهدًا إستعادة نيمار إلى صفوفه في الصيف الماضي ولكن مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي لم تُكلل بالنجاح.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يعتمد على نجمه أنطوان جريزمان من أجل التعاقد مع نيمار.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان سيفقد خدمات مهاجمه إدينسون كافاني وهو عنصر مهم في هجوم الفريق وأنه مع رفض كيليان مبابي التجديد فإن جريزمان قد يكون هو الحل الذي يبحث عنه النادي الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان قد يكون بديل كافاني ويمكن أن يساعد أيضًا على إقناع مبابي بالتجديد والبقاء في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك في الوقت الحالي تفاؤل في برشلونة بأن الوضع قد تغير والتفاوض حول التعاقد مع نيمار بات ممكنًا.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من ذلك فإن برشلونة يعمل بحذر أكثر من أي وقت مضى وستكون هذه الصفقة معقدة على الرغم من إقتناع إدارة البلوجرانا بوجود مجال للتفاوض.