"أديب" يكشف تفاصيل إصابة 15 شخصًا في "القومي للأورام" بـ"كورونا"

أكد الإعلامي عمرو أديب، صحة ما تم تداوله بشأن إصابة 15 فردًا من الطاقم الطبي للمعهد القومي للأمراض، ما بين 3 أطباء، و12 من التمريض بفيروس كورونا.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإصابة نقلت إلى الحالات من خلال أحد الممرضين والذي يعمل في مكان آخر غير المعهد القومي للأورام فنقل العدوى لزملائه.





وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه تقرر غلق قسم العمليات بالمعهد القومي للأورام، وتطهر المستشفى، فضلا عن إجراء تحليل للمخالطين.