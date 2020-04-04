صدمة قوية.. 9 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإنطلاق في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد مع دخول شهر يونيو القادم ولكن بعد التخلص من أزمة انتشار فيروس كورونا.



وبالطبع ينتظر الجميع إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية لمتابعة المفاجآت التي تحدثها الأندية الكبيرة كالعادة في الانتقالات.



وبوجه خاص ينتظر جماهير نادي ريال مدريد الإسباني إنطلاق سوق الانتقالات الصيفي لأنه من المتوقع أن يكون مختلف قليلا عن كل عام بسبب احتمالة رحيل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق والتعاقد مع صفقات قوية.



وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية فإن نادي ريال مدريد ينوي التخلص من 6 لاعبين من الفريق في الصيف القادم وهم جاريث بيل وخاميس رودريجيز وإبراهيم دياز ولوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.



بينما كشفت تقارير صحفية أخرى عن احتمالية رحيل ثلاثة أخرين من نجوم نادي ريال مدريد في الصيف القادم بسبب اقتراب انتهاء عقودهم أو رغبته في خوض تجربة جديدة وهم لوكا مودريتش وسيرجيو راموس وتوني كروس.



ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع العديد من الصفقات القوية في الصيف القادم بعد أن يستفيد من رحيل هؤلاء النجوم أو بعضهم حيث يرغب النادي في ضم كل من كيليان مبابي وإرلينج براوت هالاند وبول بوجبا وخاليدو كوليبالي.

