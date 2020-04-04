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خبر سار للمنتخب الأولمبي بشأن رمضان صبحي ومصطفى محمد

السبت 04/أبريل/2020 - 12:16 ص
رمضان صبحي ومصطفى محمد
رمضان صبحي ومصطفى محمد
محمد جمال
تلقي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب خبر سار يخص لاعبي الفراعنة الصغار، الذى سيتخطوا ال 23 عام فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى ستقام العام القادم، بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد بعد أن كانت ستقام هذا العام.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من خلال مجموعة عمل تم انشائها، بالإبقاء على المرحلة العمرية للاعبين المشاركين في أوليمبياد طوكيو الذي تم تأجيل منافساته لتقام في صيف 2021.

وقال الفيفا في بيان له اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بمنافسات كرة القدم بأوليمبياد طوكيو، يتم الحفاظ على المعايير الموضوعة أصلاً، اللاعبون المولودون في أو بعد الأول من يناير 1997، بجانب ثلاثة لاعبين إضافيين، من فوق السن هم من لهم حق المشاركة".

وبلغ المنتخب الأوليمبي الدورة الأوليمبية بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية دون 23 عاما.

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مصطفى محمد شوقي غريب رمضان صبحي بسبب كورونا

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