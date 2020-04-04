جبروت مراهق.. قتل والده بـ3 طعنات وانتظر بجوار الجثة

3 طعنات سددها نجل مبيض محارة في جسد والده، بعد وقوع مشاجرة بينهما، ثم جلس بجوار جثة والده يشاهد شريط حياته أمام أعينه، منتظرًا قدوم قوات الشرطة إلى منزله والقبض عليه، بعدما تعالت أصوات والده حال شجاره معه، وتجمع جيرانهم على أصواتهم، لتكون هذه آخر مشاجرة تقع بين الشاب الذي لم يتجاوز الـ16 عاما من عمره، ووالده داخل منزلهما بقرية المساندة، التابعة لمركز العياط جنوب الجيزة.









وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع جريمة قتل بقرية المساندة بدائرة مركز العياط.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه العقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على مرتكبها.





وبدوره كلف مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، ولدي وصول القوات فرضت كردونا أمنيا بمحيط الجريمة، لحين وصول فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الجريمة.





ولدي وصول القوات عُثر على الشاب المتهم بارتكاب الجريمة جالسًا بجوار جثة والده، بعدما سدد بجسده 3 طعنات، أسقطه قتيلا في الحال إثر وقوع مشاجرة بينهما.





وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، لسماع أقواله حول ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وأفاد شهود عيان بأن شابا يدعى "حسين" في العقد الثاني من عمره، اعتدى على والده "محمد.ع" بسلاح أبيض، وأسقطه قتيلا في الحال.





وقال أحد الجيران، إن المجني عليه كان يعاني مرضًا نفسيًا، لافتا إلى أن مشادة كلامية حادة وقعت داخل منزلهما مساء أمس الجمعة، انتهت بمقتل الأب.