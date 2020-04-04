عبد الغني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي قبل انتقاله للزمالك

كشفت محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء بعد أن كان قريبا من الانضمام لفريق الاهلي.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك لبرنامج زملكاوي: كان هناك مفاوضات مع النادي الاهلي وطلب مني أن توجد في التدريبات للوقوف على مستوى الفني ولكني رفضت بعد الرجوع الى وكيلي.





وأضاف : كنت لاعب في فريق اف سي مصر مع الكابتن خالد جلال وبمجرد سماعه بمفاوضات الأهلي معي قالي "هتروح الزمالك"، بعدها عقد جلسة مع الكابتن إسماعيل يوسف والاستاذ احمد مرتضى منصور وقمت بالتوقيع على عقود انضمامي لنادي الزمالك بدون ان اعرف المقابل المادي المقرر ان احصل عليه.



