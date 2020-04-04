سمير عثمان يكشف سبب عدم احتساب جريشة لكرة سامي بمباراة الزمالك والمقاصة

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق سبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، لكرة احمد سامي الشهيرة التي لعبها بيده.



وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك ببرنامج أخبارنا مع الإعلامي أحمد جمال: جهاد جريشة لم يىى كرة احمد سامي التي قام بلعبها بيده.



وأضاف : من الوارد أن يجامل اي حكم لأي فريق ولكن في كرة مشتركة او ضربة جزاء بها شك، ولكن في كرة احمد سامي من المستحيل ان يكون الحكم شاهدها بعينه ويتجاهل احتسابها.



وتابع : من الوارد ان يكون الحكم ومساعديه لم يشاهدوا الكرة، لأني اعتقد ان مثل هذه النوعية من الكرات اي حكم سوف يشاهدها سوف يحسبها ركلة جزاء فورا دون أي تفكير.

