Advertisements

سمير عثمان يكشف سبب عدم احتساب جريشة لكرة سامي بمباراة الزمالك والمقاصة

السبت 04/أبريل/2020 - 12:22 ص
ارشيفية
ارشيفية
رامي بشاي
كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق سبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، لكرة احمد سامي الشهيرة التي لعبها بيده.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك ببرنامج أخبارنا مع الإعلامي أحمد جمال: جهاد جريشة لم يىى كرة احمد سامي التي قام بلعبها بيده.

وأضاف : من الوارد أن يجامل اي حكم لأي فريق ولكن في كرة مشتركة او ضربة جزاء بها شك، ولكن في كرة احمد سامي من المستحيل ان يكون الحكم شاهدها بعينه ويتجاهل احتسابها.

وتابع : من الوارد ان يكون الحكم ومساعديه لم يشاهدوا الكرة، لأني اعتقد ان مثل هذه النوعية من الكرات اي حكم سوف يشاهدها سوف يحسبها ركلة جزاء فورا دون أي تفكير.

واختتم حديثه قائلاً : من يتهمني بمجاملة الزمالك والاهلي مجنون، وعندما عملت في قناة الأهلي كنت احلل بعض الكرات في المباريات، ولم يقوم أحد بتوجيهي مطلقا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك والمقاصة احمد سامي

أخبار تهمك

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 15 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

سمير عثمان يكشف سبب عدم احتساب ركلة الجزاء المثيرة بلقاء الزمالك والمقاصة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 3 إبريل: قرار صادم تجاه نجم الفريق.. الأبيض يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية.. أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم