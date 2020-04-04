تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

أثير الجدل في الآونة الماضية، حول مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.



وتحدثت عدة تقارير صحفية إيطالية، حول إمكانية رحيل الدون عن نادي يوفنتوس، الذي إنضم له في صيف عام 2018 من ريال مدريد، بصفقة قاربت على 100 مليون يورو.



وبررت التقارير تلك الأخبار، بعدم قدرة إدارة يوفنتوس على تحمل راتب رونالدو الباهظ، الذي يقارب مبلغ 30 مليون يورو سنوياً، وذلك بسبب الخسائر المالية الفادحة، التي تعاني منها جميع الأندية ومن بينها يوفنتوس، بسبب كارثة كورونا.



ونوهت التقارير لإمكانية رحيل الدون مقابل مبلغ 62.5 مليون جنيه إسترليني، ليفتح ذلك الباب أمام الأندية الطامحة بخدمات صاحب الـ35 عاماً.



بالطبع يراقب ريال مدريد أخبار رونالدو عن كثب، حيث ذكرت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يفكر مجدداً في إستعادة رونالدو خلال الموسم القادم.



وتدهورت أحوال ريال مدريد منذ رحيل اللاعب عام 2018، حيث خرج الفريق دون التتويج بأي بطولة خلال الموسم الماضي 2018/2019، وقد يتكرر الأمر في هذا الموسم حال استكماله.



ودون شك، يبقى رونالدو قيمة كبيرة وإضافة لأي فريق رغم تقدمه في السن نسبياً، حيث يستطيع قيادة خط هجوم النادي الملكي، الذي يعاني من تذبذب مستوى كريم بنزيما، وتواضع مستوى لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

