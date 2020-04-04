Advertisements

محمد عبدالغني: نصحوني بعدم الانضمام للزمالك ولكني كنت واثق من نجاحي

السبت 04/أبريل/2020 - 12:29 ص
عبدالغني
عبدالغني
رامي بشاي
تحدث محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نصائح بعض الأشخاص بعدم الانضمام إلى صفوف الأبيض بسبب وجود العديد من الأزمات بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك لبرنامج زملكاوي: هناك أكثر من شخص حذرني من الانضمام للزمالك بسبب وجود العديد من الأزمات، ولكني كنت واثق من نجاحي داخل القلعة البيضاء.

وأضاف : كل ما يقال عن نادي الزمالك غير صحيح بالمرة، يقولون الكثير عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولكن علاقته بنا اكثر من رائعة .

وتابع :كان هناك أكثر من اتصال خلال مفاوضات الزمالك معي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصل بي من اجل التعاقد معي ولكني كنت أنهيت كل شيئ مع الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبدالغني الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 10 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك لـ" مصطفى فتحي": " بطل قلة أدب"

حوار| إسلام عوض: لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك.. غياب الروح أثر على شخصية الأهلي وهذه حقيقة مفاوضات أرسنال!

من الوقوف بالساعات داخل قطار سوهاج إلى اعتلاء منصات التتويج.. "محمد عبد الغني قصة كفاح"

محمد عبدالغني: الجميع لديه إنطباع خاطئ عن رئيس الزمالك.. وسأنضم قريباً للمنتخب

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: حقيقة رحيل حارس الفريق.. قرار مفاجئ من كارتيرون.. مدافع الأبيض يصدم الأهلي

عبد الغني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي قبل انتقاله للزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم