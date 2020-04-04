محمد عبدالغني: نصحوني بعدم الانضمام للزمالك ولكني كنت واثق من نجاحي

تحدث محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نصائح بعض الأشخاص بعدم الانضمام إلى صفوف الأبيض بسبب وجود العديد من الأزمات بالقلعة البيضاء.



وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك لبرنامج زملكاوي: هناك أكثر من شخص حذرني من الانضمام للزمالك بسبب وجود العديد من الأزمات، ولكني كنت واثق من نجاحي داخل القلعة البيضاء.



وأضاف : كل ما يقال عن نادي الزمالك غير صحيح بالمرة، يقولون الكثير عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولكن علاقته بنا اكثر من رائعة .

