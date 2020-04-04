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عمرو يوسف يضع من "مرطب" كندة علوش.. والأخيرة: هذه أكثر صفة أكرهها في زوجي

السبت 04/أبريل/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف الفنان عمرو يوسف، خلال لقائه مع أبلة فاهيتا، أنه يضع من مرطب زوجته الفنانة كندة علوش، معللاً سبب ذلك أن الكحول يعمل على تجفيف اليدين، وهذا مايضطره يضع من مرطب كندة علوش.

فيما كشفت زوجته الفنانة السورية كندة علوش، عن الشيء الذي تكرهه، في زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بأنه زلزال وهو نائم.

وقال عمرو يوسف عندما سألته أن كندة توصفه بأنه زلزال وهو نائم قائلُا: "أنا فعلا بفضل أهز رجلى وأنا نايم ومتعرفش تنام منى".

يشار إلى أن أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة، خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.


جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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