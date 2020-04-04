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"حار نهارًا بارد ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

السبت 04/أبريل/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على موقعها الرسمي، بيانًا بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ارتفاع في درجات الحرارة
وكان توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
"حار نهارًا بارد ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت
"حار نهارًا بارد ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

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