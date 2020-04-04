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عمرو يوسف: "العصبية" أكثر صفة أكرهها في نفسي.. ولا أحب حضور مناسبات "كتب الكتاب"

السبت 04/أبريل/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان عمرو يوسف، عن أكثر مناسبة لا يحبها ولا يحب الحضور بها، وكشف أكثر عن أكثر مادة كان يكرها أثناء دراسته.

قال عمرو  أثناء استضافته في برنامج "لايف من الدوبليكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا وإبنتها كارو: "أكثر مناسبة اجتماعية لا أحب حضورها (كتب الكتاب) ولكن أحب الأفراح، لأن كتب الكتاب ممل، ولا يفعل فيه أحد شئ، أما الأفراح ممتعة".

وعلى نحو آخر أضاف: "كنت أكره مادة الرياضة وأنا صغير، ومازلت أكرها حتى الآن، كنت فاشل فيها جدًا" وعن أغرب أكلة تناولها قال: "أغرب أكلة تناولتها كانت الضفادع عام 2005، ولحم التمساح".

ثم استكمل حديثه قائلاً: "وأكثر صفة أكرها فيّ العصبية لأنني أتعصب كثيراً، أكثر شئ يعصبني الناس التي لا تلتزم بمواعيدها".

كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.


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