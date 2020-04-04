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"كان بيخرج مع بنات".. شقيق وشقيقة عمرو يوسف يكشفان عن مواقف طريفة في طفولتهم

السبت 04/أبريل/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف على شقيق الفنان عمرو يوسف، أن الأخير كان يخرج مع الفتيات، في فترة المراهقة ويرفض أنه يأخذه معه.

وقال عمرو خلال لقائه في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه "أبله فاهيتا": كنت بخرج مع بنات ومكنتش باخد على عشان كان لسة صغير، ليعلق شقيقه عليه: "أنا اللى كنت بجبلك البنات".

وكشفت علا شقيقة عمرو يوسف، عن المواقف الكوميدية التى جمعتها مع شقيقها، وهما صغار، قائلة: "عمرو كان يعمل المصيبة وأنا ألبس فيها".

وعلق عمرو يوسف: "أنا كنت بعمل المصيبة وأروح افتح المصحف أقرأ فيه، فتدخل ماما تلاقيني فاتح المصحف، فتسبني وتمسك علا أختي".

وأشار في سياق أخر، إلى أنه ييحب الغناء حتى يمتع نفسه، كما شبه نفسه بالمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، معبرًا عن ذلك قائلاً: "أيوة أنا شايف نفسي عبد الحليمكما ، وبحب أغني مع صحابى".

يشار إلى أن أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة، خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.


جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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