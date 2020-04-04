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"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

السبت 04/أبريل/2020 - 01:16 ص
المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير المعهد القومي للأورام، تفاصيل ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفريق الطبي للمعهد، موضحا أن أعراض الإصابة ظهرت على ممرض بالمعهد منذ عدة أيام، وأجريت له التحاليل اللازمة، وجاءت نتيجته إيجابية حاملًا للفيروس.

وأشار "أبوالقاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ظهرت أعراض على مشرفة التمريض وأجرى لها التحليل، منوها بأنه تم توقيع الكشف على 42 فرد من الطاقم الطبي.

وأوضح مدير المعهد القومي للأورام، أنه تبين حمل 3 أطباء، و9 من الممرضين للفيروس، منوها بأن الممرض الذي ظهرت عليه الأعراض في البداية يعمل بمستشفى أخرى، وظهر بها أيضا حالات.

وأضاف، أن المعهد يعمل به 750 طبيبًا، و600 ممرض، لافتا إلى أنه يتم تعقيم المعهد أمس واليوم وغدا، منوها بأن المعهد لن يستقبل حالات غدا لحين الانتهاء من عملية التطهير.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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