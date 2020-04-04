عمرو يوسف يرفض الافصاح أجره في آخر مسلسلاته. و"أبلة فاهيتا" تعاقبه





وسألته خلال لقائه في ضيفاً في برنامج "لايف من الدوبليكس" عن أكثر صديقة لكندة لا يحبها فلم يجب أيضًا على هذا السؤال، فيما العقاب هذه المرة، بأن يمسك بالصاجات، ويرقص معها، حيث اضطر إلى تنفيذ ذلك كما غنى أغنية "أتمختري يا حلوة يا زينة" ولعب بالصاجات ورقصت فاهيتا.



كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏



كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏



كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

سألت أبلة فاهيتا، الفنان عمرو يوسف، عن أخر أجر حصل عليه نظير بطولته مسلسل، فيما تحفظ من جانبه على السؤال ولم يجب عليه، فاضطرت فاهيتا لمعاقبته بقص" شاربه".