رابط رسمي.. الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 وطرق الدفع

يزيد بحث مستخدمي المصرية للاتصالات هذه الأيام ومع قدوم شهر أبريل، موعد سداد فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 عن طرق الدفع والخطوات والاستعلام عن قيمتها.





دفع فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





وتنال فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 أهمية خاصة هذه الأيام لأنه تأتي في ظروف صعبة، حيث يجلس الكثيرون في منازلهم تنفيذًا للإجراءات التي اتخذتها الجكومة المصرية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد.





إمكانية سداد فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





ويرغب المستخدمون في دفع فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 وتجنب انقطاع الخدمة لارتباط أعمالهم بالإنترنت، نظرًا للقيام به من المنزل، نتيجة الحالى الاحترازية التي تمر بها البلاد جميعًا.





إضافات الشركة قبل دفع فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





وأضافت الشركة المصرية للاتصالات 30 جيجا تحميلية إضافية للمستخدمين قبل فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 إضافة إلى رفع السرعة 20 % إلى جانب الكثير من المزايا.

عروض الشركة و فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





وأعلنت المصرية للاتصالات عزمها إطلاق العديد من العروض خلال الشهر الجاري، يمكن الإشتراك عليها من خلال تحميل التطبيق الرسمي الخاص بهم على الهاتف المحمول والتعرف على كل جديد من العروض، وكذلك الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 قبل انتهاء مهلة السداد.

طرق سداد فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





وتتيج الشركة عدة طرق يمكن من خلالها سداد فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 عبر رقم الهاتف، أو عن طريق الإنترنت، بسبب أزمة كورونا وحرص الدولة على المواطنين، والتزامًا بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





ويسعى المستخدمون من هم على نظام الربع سنوي والسداد كل 3 أشهر، إلى السرعة في دفع فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 لتجنب قطع الخدمة والحصول على مزايا فترة سماح ولكن للاستقبال فقط وليس للأرسال وبعد الدفع تعود الخدمة مجداً إرسال واستقبال.





ميزات قبل فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020





وأعادت المصرية للاتصالات للمستخدمين قبل فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 إظهار رقم المتصل دون مقابل مادي، لضمان سلامة وأمان العملاء، إلى جانب إعلانها عن مجموعة من المميزات سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية نقدم لكم طرق سداد فاتورة الخط الأرضي شهر أبريل 2020 في السطور التالية:

- السداد من خلال أفرع الشركة المصرية للاتصالات.

- الدفع من خلال كارت ميزة.

- السداد من خلال فوري.

- باستخدام الفيزا كارت.

الدفع من ماكينات مصاري.

الدفع من ماكينات فوري.

الدفع من المحمول.