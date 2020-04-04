خطف القلوب وأبكاها بعد رحيله الصامت.. محطات في حياة هيثم أحمد زكي







وقاموا بنشر مجموعة كبيرة من صوره و خاصة حينما كان طفلًا صغيرًا في حضن والده النجم الراحل أحمد زكي، ووالدته الراحلة هالة فؤاد، التي توفيت في مثل عمره، 35 عامًا.









يصادف اليوم الموافق الرابع من إبريل، ذكرى ميلاد الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، نجل الراحل أحمد زكي، والذي لفت انظار الجميع بأعماله وأدمى القلوب بعد رحيله المفاجئ.بدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.وفي العام التالي قام ببطولة فيلمه الشهير البلياتشو، ولكنه توقف بعده عن العمل الفني لمدة ثلاث سنوات، ليعود من جديد بعد ذلك بسنوات ويشارك في مسلسل الجماعة.وقدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة ما بين السينما والتلفزيون وأبرزها مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر . إلى أن حظي بظهور مميز في مسلسل كلبش بالجزء الثاني، واختتم مسيرته بفيلم الكنز .توفي في السابع نوفمبر العام الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية داخل شقته في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر،صدم هيثم الجميع بعد رحيله المفاجئ ، عن عمر ناهز 35 عامًا، وحرص جميع العاملين في الساحة الفنية والجمهور العربي، علي التعبير عن حزنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.