عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو بشأن امتحان الصف الأول الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جهزت جميع الإجراءات الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقده يوم ٥ أبريل المقبل.





‎وأضاف "شوقي"، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدة الامتحان تُحسب منذ دخول الطالب على منصة الامتحان، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الشبكات بدلًا من البنية التحتية نظرًا لتعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.





‎وأوضح وزير التربية والتعليم، تفاصيل عن توقيت الامتحان، ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنا .





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).





‏‎وذكرت الوزارة، أنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.





‏‎وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.





‏‎يذكر أن سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وكانت الوزارة قد أعلنت عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها إغلاق المدارس، وبدء الدراسة "أونلاين"، خشية انتشار الوباء بين تلاميذ المدارس.



