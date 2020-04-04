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عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو بشأن امتحان الصف الأول الثانوي
السبت 04/أبريل/2020 - 02:22 ص
الفجر
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جهزت جميع الإجراءات الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقده يوم ٥ أبريل المقبل.
وأضاف "شوقي"، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدة الامتحان تُحسب منذ دخول الطالب على منصة الامتحان، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الشبكات بدلًا من البنية التحتية نظرًا لتعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، تفاصيل عن توقيت الامتحان، ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).
وذكرت الوزارة، أنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.
وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
وكانت الوزارة قد أعلنت عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها إغلاق المدارس، وبدء الدراسة "أونلاين"، خشية انتشار الوباء بين تلاميذ المدارس.
وبدأ انتشار فيروس كورونا من الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون شخص، وحصد أرواح أكثر من 55 ألفا.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
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