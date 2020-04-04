تفاصيل جديدة عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام

كشف الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، تفاصيل اكتشاف إصابة 15 شخصا من العاملين داخل المعهد بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "أبوالقاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أنهم اكتشفوا ظهور الأعراض على ممرض داخل المعهد الأسبوع الماضي، وبعد ذلك تم اكتشاف حالتين من المخالطين له مصابين بالفيروس، لافتًا إلى أنه تم عزل المخاطلين للمرض وعمل مسح كامل، فاكتشفوا إصابة 3 أطباء و12 من قطاع التمريض.





وأشار مدير معهد الأورام، إلى أن السبب في إصابة 3 أطباء و12 ممرض بفيروس كورونا هو عدم ظهور أعراض علي المصابين بالفيروس، ما جعلهم يتعاملوا بشكل طبيعي فيما بينهم، وسيتم إجراء مسح لـ 150 شخص من المخالطين للمصابين التأكد من عدم إصابات جديدة.



