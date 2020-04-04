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تفاصيل جديدة عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام
السبت 04/أبريل/2020 - 01:07 ص
مروة عبدالعزيز
كشف الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، تفاصيل اكتشاف إصابة 15 شخصا من العاملين داخل المعهد بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف "أبوالقاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أنهم اكتشفوا ظهور الأعراض على ممرض داخل المعهد الأسبوع الماضي، وبعد ذلك تم اكتشاف حالتين من المخالطين له مصابين بالفيروس، لافتًا إلى أنه تم عزل المخاطلين للمرض وعمل مسح كامل، فاكتشفوا إصابة 3 أطباء و12 من قطاع التمريض.
وأشار مدير معهد الأورام، إلى أن السبب في إصابة 3 أطباء و12 ممرض بفيروس كورونا هو عدم ظهور أعراض علي المصابين بالفيروس، ما جعلهم يتعاملوا بشكل طبيعي فيما بينهم، وسيتم إجراء مسح لـ 150 شخص من المخالطين للمصابين التأكد من عدم إصابات جديدة.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
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