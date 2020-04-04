مشغل للراهبات يبدأ في تصنيع الكمامات والزي الطبي

بدأ مشغل لدير الراهبات تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بصناعه الكمامات والزي الطبي، للمساهمة في عملية توفير المستلزمات الطبية وتوزيعها على الجمهور.





وكان المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرر التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣ مليون جنيه، وتسخير جميع مشاغل الكنائس والأديرة لصناعة الزي الطبي والكمامات ومحاولة توفير الكحول.





وقررت اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، استمرار اغلاق الكنائس ووقف صلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة.





وقالت الكنيسة في بيانها، إنه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مصر ودول العالم قررت تأجيل طقس إعداد زيت الميرون الذي كان من المقرر إقامته الأسبوع المقبل.





ونوه البيان، بأن الكنيسة مستمره في الخضوع ورفع الصلوات والتضرعات أمام الله، داعين الجميع لرفع الصلاة حتى يرفع الله الوباء عن العالم.





واضاف بيان المجمع المقدس، أنه تقرر وقف طقوس صلوات الأكاليل لحين إستقرار الأوضاع، مع استمرار الكهنة في متابعتهم للعمل الرعوي للأسر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.





كما قرر المجمع تقديم تبرعات مالية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمبلغ وقدرة ٣ مليون جنية لصندوق تحيا مصر، للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.





وشدد البيان على ضرورة مشاركة كل كنيسة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة، مناشدًا جميع المواطنين اتباع التعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.



