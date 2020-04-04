تعرف على الراحلين عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم

كشفت العديد من التقارير البريطانية قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية هذا الموسم بسبب عدم مشاركتهم مع الفريق الإنجليزي تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول.



ويعد اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا صانع ألعاب نادي ليفربول هو أول اللاعبين المغادرين صفوف الريدز حيث ينتهي عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وقرر اللاعب عدم تجديده بعد عدم حصوله علي فرصة كاملة تحت قيادة كلوب وسط إهتمام كبير من نادي آرسنال و ليستر سيتي.



بينما ذكرت تقارير صحفية أن المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين قرر الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وسط إهتمام من نادي روما الإيطالي بالإضافة إلي أرسنال و توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

