أستاذ بـ"هارفارد" يكشف السيناريوهات المتوقعة للقضاء على كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن هناك 3 سيناريوهات للقضاء على فيروس كورونا.





وأوضح "حمدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السيناريو الأول أنه حال التزام المجتمع بنسبة أكثر من 80% فقد ينتهي الفيروس في الصيف أو في يوليو أو أغسطس، والسيناريو الثاني هو أن ينتقل الفيروس لنصف الكرة الجنوبي في الصيف، ويعاود نفسه مرة أخرى في نهاية فصل الخريف وبداية الشتاء في النصف الشمالي، والاحتمال الثالث أن يكون هناك لقاحًا يقضي على الفيروس.



