عمرو يوسف يجيب على أسئلة "أبلة فاهيتا"

حلقة مميزة حل فيها النجم عمرو يوسف ضيفاً على برنامج "أبلة فاهيتا" الذى يذاع علي شاشة قناة ON E تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه.

وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل في أسئلة عن أصدقاءه "أحمد عز، مادلين طبر، أحمد حلمى، حسن الرداد".



كانت الأسئلة عبارة عن إذا تم طرده من المنزل فأين سيذهب، ليجيب عمرو، بأنه سيذهب عند حسن الرداد، وجاء السؤال الثاني لو أراد الخروج للتفريج عن نفسه، فمع من سيخرج، ليجيب مع أحمد عز، أحمد حلمى، حسن الرداد.





وجاء السؤال الثالث "إذا قتل هو كندة علوش، فمع مع سيقوم بهذه الجريمة؟" ليجيب مع "أنوشكا".



يشار إلى أن أبلة فاهيتا، قد نالت شهرة كبيرة، خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.



كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏



كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.



جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.