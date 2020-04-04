مؤمن زكريا يكشف أخر تطورات حالته الصحية ويشكر آل الشيخ

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، أخر تطورات حالته الصحية، بعدما سافر اللاعب مؤخرًا للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج هناك.



مؤمن قال في تصريحات تلفزيونية :" هناك تحسن كبير في حالتي الصحية أحمد الله عليه".



وأضاف :"أحصل حاليا على (كورس) علاجي لمدة 4 شهور عبارة عن برنامج علاج طبيعي وكابوسولات وانتظر الحقن، ثم أعود بعده للولايات المتحدة".



وزاد :"أمارس حياتي بشكل طبيعي حاليا التشخيص الطبي حدد بعض المشاكل في الأعصاب".



وواصل :"هناك تعب في الأعصاب لكن لا أحد يعلم السبب وراء ذلك".



وأوضح :"المستشار تركي آل الشيخ تكفل بكل تكاليف علاجي من الألف للياء".

