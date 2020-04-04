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مؤمن زكريا يكشف أخر تطورات حالته الصحية ويشكر آل الشيخ
السبت 04/أبريل/2020 - 01:29 ص
كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، أخر تطورات حالته الصحية، بعدما سافر اللاعب مؤخرًا للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج هناك.
مؤمن قال في تصريحات تلفزيونية :"
هناك تحسن كبير في حالتي الصحية أحمد الله عليه".
وأضاف :"أحصل حاليا على (كورس) علاجي لمدة 4 شهور عبارة عن برنامج علاج طبيعي وكابوسولات وانتظر الحقن، ثم أعود بعده للولايات المتحدة".
وزاد :"أمارس حياتي بشكل طبيعي حاليا
التشخيص الطبي حدد بعض المشاكل في الأعصاب".
وواصل :"هناك تعب في الأعصاب لكن لا أحد يعلم السبب وراء ذلك".
وأوضح :"المستشار تركي آل الشيخ تكفل بكل تكاليف علاجي من الألف للياء".
وزاد :"الطبيب الشخصي لـ تركي آل الشيخ يتابع حالتي الصحية وأوجه له الشكر على ذلك".