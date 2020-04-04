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زكريا: قريبا سأضع النقاط ع الحروف مع الأهلي

السبت 04/أبريل/2020 - 01:39 ص
مرمن زكريا
مرمن زكريا
علي نبوي
قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إنه سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأحمر لبحث أزمة مستحقاته المالية التي وعده النادي بها.

مؤمن أضاف في تصريحات تلفزيونية :"جلسة قريبة مع المدير التنفيذي للأهلي لوضع النقاط على الحروف".

وتابع :"ما يحزنني هو بعض الشائعات التي تتناول علاقتي بالأهلي تحزنني، والتي تخرج من قناة الأهلي".

وأتم حديثه :"اشتاق جدا للملعب لكني انتظر التعافي من أجل العودة".

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