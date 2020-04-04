Advertisements

أيمن أشرف: رحيل إكرامي وعاشور حملني مسئولية كبيرة

السبت 04/أبريل/2020 - 01:57 ص
أيمن أشرف
أيمن أشرف
علي نبوي
قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يواصل التدريبات يوميا بالجري رغم تعليق نشاط كرة القدم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"
حريص على التدريب يوميا بالجري 45 دقيقة وخوض بعض التمارين".

وتابع :"أتمنى مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين".

وأشار :"فايلر وضع برنامج تدريبي لكل لاعبي الفريق رغم التوقف".

وعن رسالته للثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بعد تأكد رحيلهم عن الأهلي قال :"عاشور وإكرامي وفتحي نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير".

وأوضح :"أنا الكابتن الثاني للأهلي حاليا بعد محمد الشناوي، وهي تحملني مسئولية كبيرة للغاية".

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي وماكرون يشاركان في قمة مصغرة مع قادة أفارقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

منذ 38 دقيقة

نجلة متوفي الكورونا ببورسعيد تكشف تفاصيل صادمة عن الواقعة

منذ أقل من ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

01:16 ص

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

01:47 ص

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم