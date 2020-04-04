Advertisements
أيمن أشرف: رحيل إكرامي وعاشور حملني مسئولية كبيرة
السبت 04/أبريل/2020 - 01:57 ص
علي نبوي
قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يواصل التدريبات يوميا بالجري رغم تعليق نشاط كرة القدم.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"
حريص على التدريب يوميا بالجري 45 دقيقة وخوض بعض التمارين".
وتابع :"أتمنى مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين".
وأشار :"فايلر وضع برنامج تدريبي لكل لاعبي الفريق رغم التوقف".
وعن رسالته للثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بعد تأكد رحيلهم عن الأهلي قال :"عاشور وإكرامي وفتحي نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير".
وأوضح :"أنا الكابتن الثاني للأهلي حاليا بعد محمد الشناوي، وهي تحملني مسئولية كبيرة للغاية".