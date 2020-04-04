أيمن أشرف: رحيل إكرامي وعاشور حملني مسئولية كبيرة

قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يواصل التدريبات يوميا بالجري رغم تعليق نشاط كرة القدم.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :" حريص على التدريب يوميا بالجري 45 دقيقة وخوض بعض التمارين".



وتابع :"أتمنى مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين".



وأشار :"فايلر وضع برنامج تدريبي لكل لاعبي الفريق رغم التوقف".



وعن رسالته للثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بعد تأكد رحيلهم عن الأهلي قال :"عاشور وإكرامي وفتحي نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير".

