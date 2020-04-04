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ليلى حسن لـ"الفجر الفني": "حكايات بنات4" تجربة مميزة.. وتخوفت من المقارنات

السبت 04/أبريل/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

أعربت الفنانة الشابة ليلى حسن، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "حكايات بنات4" بالاضافة لتعليقات الجمهور الإيجابية عن دورها.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "بالنسبالى فكرة المسلسل وأنه ليه رصيد و جمهور كبير فرحتنى وخوفتنى فى نفس الوقت عشان المقارنات ولكن برضو أنا دورى بعيد عن الشخصيات اللى ممكن يحصل فيها وجه تشابه".

وتابعت كلامها قائلة: "مصطفى أبوسيف صديق عشرة سنين وكلمنى وصمم عليا وكان واثق فيا جدًا إن الدور زى ما هو متخيله ووافقت من كلامه قبل حتى ما أشوف الورق لثقتى فيه كمخرج وكصديق قديم".

وتابعت: "هى فريدة فعلًا شبه اسمها كده بالظبط بنت بسيطة ورومانسية وجدعة وصادقة وبتحب ثائر اللى هو مش عارف طول الوقت هو عايز ايه ومين .. شكلًا وموضوعًا هى مختلفة عن باقى الشخصيات".

واستكملت: "مبسوطة جدًا بردود الأفعال على الدور وأكتر جمل استوقفتنى (انتى حقيقية اوى - تمثيلك عظيم - من أحب الأدوار لينا) الدور عمل تأثير كبير للبنات وده مفرحنى.. يارب اكون قدرت أعمل شغل حلو ومحترم و ان شاء الله فريدة هتستمر للجزء الخامس".


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