3 سيناريوهات للقضاء عليه.. أستاذ بجامعة هارفارد يفجر مفاجآت عن كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا: إن فيروس كورونا من أنواع الفيروسات المغلفة، التي يحيطها غلاف من المواد الدهنية الذي يتأثر بدرجات الحرارة، والرطوبة، والأشعة البنفسجية.





وأضاف "حمدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من المتوقع أن يقف انتشار فيروس كورونا عند ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 26 درجة، معلقًا: "ولكن منقدرش نجزم لأنه معداش عليه صيف، ولكن الأمل كبير".





وأشار إلى أن هناك 3 سيناريوهات للقضاء على فيروس كورونا، موضحًا أن السيناريو الأول أنه حال التزام المجتمع بنسبة أكثر من 80% فقد ينتهي الفيروس في الصيف قد يكون في يوليو أو أغسطس.



