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3 سيناريوهات للقضاء عليه.. أستاذ بجامعة هارفارد يفجر مفاجآت عن كورونا
السبت 04/أبريل/2020 - 09:37 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا: إن فيروس كورونا من أنواع الفيروسات المغلفة، التي يحيطها غلاف من المواد الدهنية الذي يتأثر بدرجات الحرارة، والرطوبة، والأشعة البنفسجية.
وأضاف "حمدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من المتوقع أن يقف انتشار فيروس كورونا عند ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 26 درجة، معلقًا: "ولكن منقدرش نجزم لأنه معداش عليه صيف، ولكن الأمل كبير".
وأشار إلى أن هناك 3 سيناريوهات للقضاء على فيروس كورونا، موضحًا أن السيناريو الأول أنه حال التزام المجتمع بنسبة أكثر من 80% فقد ينتهي الفيروس في الصيف قد يكون في يوليو أو أغسطس.
وأورد أن السيناريو الثاني هو أن ينتقل الفيروس لنصف الكرة الجنوبي في الصيف، ويعاود نفسه مرة أخرى في نهاية فصل الخريف وبداية الشتاء في النصف الشمالي، والاحتمال الثالث أن يكون هناك لقاحًا يقضي على الفيروس.
تعافي 216 مصابا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.
إصابة 120 حالة جديدة بفيروس كورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين بمصر 985 حالة
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتلقي الاستفسارات
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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