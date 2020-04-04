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حنان ماضي: غيابي عن الساحة الفنية لم يؤثر على مسيرتي (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أكدت الفنانة حنان ماضي، أن غيابها عن الساحة الفنية لم يأثر على مسيرتها، قائلة: "لا إطلاقا والدليل أنه يوجد العديد من الفنانين يتغيبون عن الساحة ويعودون وكأنهم لم يغيبوا نهائيًا".

وتابعت "ماضي" خلال لقائها في برنامج "التاسعة" عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشي قائلة: "تاريخ الفنان هو الذي يدعم مسيرته فمن الممكن أن تقدم شئ ولكنه لا يضيف تاريخًا ويلقى في القمامة والبحر".

وأضافت "ماضي" لحديثها قائلة: "التواجد الذي لا يحقق تاريخ ولا يوجد منه منفعة، ما اللذة في هذ الأمر وما المستفاد حينها".

ويذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار".

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