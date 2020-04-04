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ماذا قدم علي فوزي المُرشح لخلافة أحمد فتحي فى الأهلي؟

السبت 04/أبريل/2020 - 02:38 ص
علي فوزي
علي فوزي
محمد جمال
إتجهت أنظار مسؤولى النادي الأهلي نحو الظهير الأيمن لفريق إنبي علي فوزي، من أجل خلافة أحمد فتحي والذي قرر الرحيل نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد تعاقده، وأبلغ مسؤولى لجنة التخطيط والكرة بالقلعة الحمراء بذلك.

ويسعي مسؤولى الأهلي لتدعيم الصفوف بظهير أيمن جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم تلك المركز خاصة، أنه لا يوجد به سوي اللاعب محمد هاني والذى شارك فى 19 مباراة هذا الموسم وقام بصناعة هدفين فقط ولم يُسجل أهداف.

وكان علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي قد لفت الأنظار خلال السنوات الماضية ودخل الأهلي فى مفاوضات معه لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

ماذا قدم على فوزي مع إنبي هذا الموسم؟
شارك اللاعب صاحب ال 28 عام مع الفريق البترولي هذا الموسم فى 17 مباراة ولكنه لم يستطيع تسجيل أو صناعة أهداف.

بينما خاض مع إنبي طوال مسيرته 99 مباراة سجل هدف وصنع 6 أهداف.

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