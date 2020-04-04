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"الإفتاء" تفصل في حكم إفطار شهر رمضان بسبب كورونا (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 03:45 ص
مجدي عاشور
مجدي عاشور
مروة عبدالعزيز
رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على إصدار الإفتاء فتوي توجب إفطار المسلمين في شهر رمضان بسبب انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن هناك رخصة في قوله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، أمر إلهي وفي الأعذار نتبع الأمر الألهي: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر".

وأضافت "عاشور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير، أن الله تعالى قال أيضا: "يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر"، لافتًا إلى الأمر في أزمة كورونا يتعلق بالعلم الواقع، ولا تتأثر بها النصوص الشرعية.

وأشار إلى أن أمر الإفطار في رمضان بسبب تفشي أزمة كورونا يتعلق بالأطباء، والرأي الشرعي يسير وراء الطبيب في هذه المسائل، موضحا هناك جلسة ستنعقد خلال يومين مع مجموعة من أساتذة الطب في الأمراض الصدرية وعلم المناعة والطب الشرعي للحكم في هذا الأمر. 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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