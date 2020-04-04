أرقام محمد عبد العاطي المُرشح للإنتقال لـ الزمالك

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية، للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.



ويدرس الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع لاعب فريق وادي دجلة والذى لفت الأنظار خلال المواسم الماضية محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق، والذى ظهر بشكل مميز خلال الموسم الماضي، مما جعل اسمه يُطرح للتعاقد معه من جانب نادى الزمالك والأهلي.



ماذا قدم محمد عبد العاطي هذا الموسم؟

شارك محمد عبد العاطي صاحب ال 24 عام مع فريقه وادي دجلة هذا الموسم فى 18 مباراة ولكنه لم يستطع التسجيل أو الصناعة خلالهم.

