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بعد تجديد عقده.. كشف حساب هانز فليك مع بايرن ميونيخ (أرقام)

السبت 04/أبريل/2020 - 02:50 ص
هانز فليك
هانز فليك
علاء خليف
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني،، توقيع عقدًا مع هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى عام 2023، وذلك بعدما كان يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال الشهور الأخيرة بعد إقالة المدرب نيكو كوفاتش.

وجاء قرار إدارة بايرن ميونيخ بتجديد عقد المدرب هانز فليك بعد تحسن أداء ونتائج الفريق البافاري تحت قيادته، واستعادة صدارة الدوري الألماني، قبل تعليق النشاط الرياضي في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه هانز فليك مع بايرن ميونيخ بعد تجديد عقده حتي 2023:-

تولي هانز فليك القيادة الفنية لفريق بايرن ميونيخ الألماني في 3 نوفمبر لعام 2019 بشكل مؤقت بعد رحيل المدير الفني السابق للفريق نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج وتراجع أداء الفريق البافاري تحت قيادته.

خاض بايرن ميونيخ 21 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك في مختلف البطولات بالموسم الحالي، استطاع تحقيق 18 انتصارًا، بينما خسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 67 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

قاد "فليك" بايرن ميونيخ لإستعادة صدارة الدوري الألماني بعد 25 جولة من عمر البطولة، حيث يتصدر الفريق البافاري الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على فريق تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ16 بالبطولة، قبل إعلان الإتحاد الأوروبي تأجيل مباريات البطولة بسبب فيروس كورونا.

وصعد بفريق بايرن ميونيخ لنصف نهائي كأس ألمانيا بعدما تجاوز عقبة شالكة بهدف نظيف في دور الثمانية بالبطولة.

اعتمد المدرب الألماني على 22 لاعبًا خلال قيادته لفريق بايرن ميونيخ، ويعد الثلاثي مانويل نوير، وألفونسو ديفيز، وتوماس مولر الأكثر مشاركة تحت قيادته وخاضوا المباريات كاملة، بينما اللاعب الأكثر تهديفا هو البولندي ليفاندوفيسكي وسجل 19 هدفًا، أما مولر الأكثر صناعة للأهداف بـ 13 هدفًا.

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