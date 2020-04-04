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طقس حار.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

السبت 04/أبريل/2020 - 02:52 ص
الطقس
الطقس
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت كالتالي:

القاهرة الكبرى
طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، وتكون الرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.

شمال الصعيد
طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.

وكان توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى، طقسا حارا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

بينما توقعوا أن يشهد الوجه البحري أيضا طقسا حارا نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.

في حين توقعوا أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للحرارة نهارا مائلا للررودة ليلا، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا طقسا حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح نشطة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وفي شمال الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
طقس حار.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت
طقس حار.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

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