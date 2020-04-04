طقس حار.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





الوجه البحري

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، وتكون الرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح نشطة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.





شمال الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة.



