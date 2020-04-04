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حنان ماضي: الفنان مش دوره يسقف ويتنطط قدام الجمهور

السبت 04/أبريل/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

قالت الفنانة حنان ماضي، إنها وجدت الدعم والمساندة في رحلتها الفنية قائلة: "في جميع البدايات تجد نفسك في عنفوان جميع من أمامك خصيصا أنني كنت جديدة والكلمات والشعراء جداد".

وتابعت "ماضي" خلال لقائها في برنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشي قائلة: "بهاء الدين محمد، كان أول من ظهر معي في هذه الأيام بالإضافة الى إبراهيم عبد الفتاح والعديد من الشعراء".

وأضاف قائلة: "كل إنسان في بدايته يحاول بذل أكثر ما لديه من جهد، بجانب تواجد شبه مغامرة دون التخطيط والحسبان لهذا الشئ لأنك تسعى فقط لتحقيق ما تريده فقط".

واختتمت "ماضي" حديثها قائلة:  "الفنان عمرو فقط من كان يسقف ويتنطط بين الجمهور، بل كانت الموجة جميعها هكذا، والفنان الراحل عبد الوهاب تحدث سابقا أن التسقيف هو الجمهور".

ويذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار".

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