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نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

السبت 04/أبريل/2020 - 02:55 ص
ارشيفية
ارشيفية
علي نبوي
كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.

حسين قال في تصريحات تلفزيونية:"لم أجلس مع أي مسئول في الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف :"الزمالك فاوضني أثناء إعارتي في صفوف المقاصة 2014".

وتابع ."بعض الوكلاء حاولوا أقناعي بالجلوس مع مسئولي الزمالك".

وأشار :"أحد الوكلاء أخبرني أن الزمالك مستعد لدفع أضعاف ما أتقضاه في الأهلي".

وأوضح :"طارق يحيى رتب موعد مع أحمد مرتضى والمدير المالي لكني رفضت التوقيع".

وزاد :"رفضت عرض الزمالك المالي الكبير والحصول على سيارة جديدة".

وأتم حديثه :"كيف أقوم بالتوقيع لنادي الزمالك وأنا لا يزال في عقدي مع الأهلي لمدة ٣ مواسم".

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