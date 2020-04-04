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نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك
السبت 04/أبريل/2020 - 02:55 ص
علي نبوي
كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.
حسين قال في تصريحات تلفزيونية:"لم أجلس مع أي مسئول في الزمالك خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف :"الزمالك فاوضني أثناء إعارتي في صفوف المقاصة 2014".
وتابع ."بعض الوكلاء حاولوا أقناعي بالجلوس مع مسئولي الزمالك".
وأشار :"أحد الوكلاء أخبرني أن الزمالك مستعد لدفع أضعاف ما أتقضاه في الأهلي".
وأوضح :"طارق يحيى رتب موعد مع أحمد مرتضى والمدير المالي لكني رفضت التوقيع".
وزاد :"رفضت عرض الزمالك المالي الكبير والحصول على سيارة جديدة".
وأتم حديثه :"كيف أقوم بالتوقيع لنادي الزمالك وأنا لا يزال في عقدي مع الأهلي لمدة ٣ مواسم".