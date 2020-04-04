نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.



حسين قال في تصريحات تلفزيونية:"لم أجلس مع أي مسئول في الزمالك خلال الفترة الأخيرة".



وأضاف :"الزمالك فاوضني أثناء إعارتي في صفوف المقاصة 2014".



وتابع ."بعض الوكلاء حاولوا أقناعي بالجلوس مع مسئولي الزمالك".



وأشار :"أحد الوكلاء أخبرني أن الزمالك مستعد لدفع أضعاف ما أتقضاه في الأهلي".



وأوضح :"طارق يحيى رتب موعد مع أحمد مرتضى والمدير المالي لكني رفضت التوقيع".



وزاد :"رفضت عرض الزمالك المالي الكبير والحصول على سيارة جديدة".

