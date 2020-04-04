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ميدو يتحدث عن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

السبت 04/أبريل/2020 - 03:06 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق، عن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ويعيش مشجعي كرة القدم حالة من الحزن الكروي، بعد تأجيل كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وتسبب إنتشار فيروس كورونا أيضاً في تأجيل بطولة يورو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لمدة عام واحد وإقامتها في عام 2021.

وتحدث ميدو في تصريحات لصحيفة "ذا صن " البريطانية، قائلا:" ليفربول لا يمكنه منع محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، طبقا لقواعد الفيفا".

وتابع:" السبب الوحيد الذي يمنع محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في الكان هو رغبته الشخصية، لأنها كانت المشكلة الأساسية لمعظم اللاعبين الأفارقة عندما كنت في الدوري الإنجليزي".

وواصل:" إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في الصيف كان جيدا ومنح اللاعبين فرصه أكبر للمشاركة، ولكن تغيير الموعد لشهر يناير يسبب أزمة".

وأتم:" وجود صلاح مع منتخب مصر الأول والأولمبي مهم جداً، مما يضعه في مشكلة جديدة بإقامة الأولمبياد في صيف 2021، فهو لاعب مهم لمصر وليفربول".

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