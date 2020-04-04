حنان ماضي: مشاركتي بالغناء في تتر "البر التاني" كانت مفاجأة بالنسبة لي









كشفت الفنانة حنان ماضي، عن كيفية ترشيحها لغناء تتر مسلسل "البر التاني" قائلة: "حينما كنت في سيشن العزف مع الأستاذ عمر كان معي أصدقائي وقالوا له حنان صوتها حلو.. أسمع صوتها".وتابعت "ماضي" خلال لقائها في برنامج "التاسعة"، عبر التلفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشي قائلة: "وعندما كنا في استراحة العزف طلب سماع صوتي وأصدقائي تحمسوا بشدة وأحضروا الكامنجا لكي ابدأ بالغناء وهو قام بمسك الرتم وبدأ بالعزف معهم".وأضافت "ماضي" لحديثها قائلة: "قمت بغناء أغنية (حسدوني) لعبد الوهاب وأعجب به كثيرًا، ولكنني أوضحت له انني محبة للعزف والكامنجا أكثر من الغناء".واختتمت "ماضي" حديثها قائلة: "بعد تسجيلنا تتر اللقاء الثاني، طلب مني الغناء مكان علي الحجار مؤقتا لأنه تأخر، وعندما غنيت جاء علي وأعجب بي كثيرًا وسيد حجاب الله يرحمه وأجمعوا جميعا على مشاركتي بالتتر دون علمي وتفاجأت بهذا".يذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار".