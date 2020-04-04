تفاصيل تغريم الزمالك نصف مليون يورو بسبب شيكابالا

وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها نصف مليون يورو، على نادي الزمالك، بسبب إعادة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الاتحاد الدولي أقر بأحقية سبورتنج لشبونه على الحصول على 510 ألاف يورو قيمة بدائل الانتقال، بالإضافة إلى وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده.



حيث تحرك مسؤلو نادي الزمالك عن طريق أحمد عبد الفتاح محامي الفريق، بفتح خط تواصل مع فريق سبورتنج لشبونه من أجل حل الأمور ودياً، حول جدولة القيمة المالية.

