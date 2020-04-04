Advertisements

حنان ماضي: الألفينات كانت بداية موجة "الكلام الفارغ" في الأغاني

السبت 04/أبريل/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشفت الفنانة حنان ماضي، عن رأيها في الفن الذي تم تقديمه خلال فترة الألفينات، مؤكدة أنه شهد تدهورًا خلال هذه الفترة.

وقالت حنان ماضي خلال لقاءها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، إن فترة الألفينات كانت بداية موجة "الكلام الفارغ" في الأغاني، لافتة إلى أن ما يسميى بالمهرجانات الشعبية هي التطور لهذه الفترة.

وأضافت أن الموسيقى يتم تطويرها بمرور العصر وقد برهن الموسيقار محمد عبد الوهاب، على ذلك، لأن أعماله تطورت من البداية حتى نهاية مشواره الفني.

يذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار.


أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو بشأن امتحان الصف الأول الثانوي

منذ أقل من ساعتين

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة: دواء كورونا قريبا في الأسواق (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على المحافظة الخالية من "كورونا" في مصر

منذ ساعة الا ربع

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

01:16 ص

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم