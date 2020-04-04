حنان ماضي: الألفينات كانت بداية موجة "الكلام الفارغ" في الأغاني





كشفت الفنانة حنان ماضي، عن رأيها في الفن الذي تم تقديمه خلال فترة الألفينات، مؤكدة أنه شهد تدهورًا خلال هذه الفترة.



وقالت حنان ماضي خلال لقاءها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، إن فترة الألفينات كانت بداية موجة "الكلام الفارغ" في الأغاني، لافتة إلى أن ما يسميى بالمهرجانات الشعبية هي التطور لهذه الفترة.



وأضافت أن الموسيقى يتم تطويرها بمرور العصر وقد برهن الموسيقار محمد عبد الوهاب، على ذلك، لأن أعماله تطورت من البداية حتى نهاية مشواره الفني.



يذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار.



