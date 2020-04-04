شاهد.. رد فعل حنان ماضي على تحويل أغانيها لمهرجانات شعبية (فيديو)





قالت الفنانة حنان ماضي، إن معظم أغانيها القديمة قد تم تحويلها لاغاني مهرجانات الشعبية، وهو ما تسبب في ضحكها.



وعبرت عن دهشتها خلال لقاءها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "التاسعة" على القناة الأولى، قائلة أن أغنيتها الشهيرة "أمايا ياما" تم تحويلها لمهرجانات بالرغم من أنها تنتمي للطابع الحزين.



وتابعت أن الشعب العربي عامةً يعشق الأغاني الحزينة، مضيفة: "تفاجأت بأن أغنيتتي دي بيشغلوها في بداية كل الأفراح.. ده أنا اتكسف أغنيها في مناسبات زي دي".



ويذكر أن الفنانة حنان ماضي، قد بدأت رحلتها الفنية بعد تخرجها في أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" والذي كان من ألحان "عمر خيرت" وشاركها الغناء الفنان "علي الحجار