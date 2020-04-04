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هنادي مهنا تنشر صورة جديدة لها برفقة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح

السبت 04/أبريل/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت "هنادي"خلالها برفقة خطيبها الفنان 'أحمد خالد صالح.

وعلقت الفنانة الشابة على الصورة قائلة: "نفس اليوم من العام الماضي 2019".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "قمر ماشاء الله، ربنا يحميكم ويخليكم لبعض يارب بحبكم جدًا".

يذكر أن أخر أعمال هنادي مهنا، فيلم "بنات ثانوي"، ويناقش مشاكل مرحلة الثانوي وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم مايا السيد، جميلة عوض، محمد الشرنوبي وهدى المفتي.

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